Derby, Luiz Felipe fa 100 partite con la Lazio

Derby, Luiz Felipe alla centesima con la Lazio

Luiz Felipe vivrà nel derby una partita molto particolare. Domani sarà per il difensore brasiliano ex Salernitana la centesima gara con la Lazio. Due gol all’attivo che hanno portato altrettante vittorie: il primo è stato segnato a Bologna in trasferta, il secondo – che la UEFA in realtà gli ha tolto – è stato realizzato in questa stagione contro il Borussia Dortmund allo stadio Olimpico. Il centrale dovrebbe affiancare Acerbi e Radu nella retroguardia biancoceleste.