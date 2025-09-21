Derby Lazio Roma: Ferguson colpisce Gila, Sozza non ammonisce e scoppiano le polemiche in casa biancoceleste! I dettagli

Il Derby della Capitale non tradisce mai le attese. Dopo appena pochi minuti di gioco, la sfida tra Roma e Lazio ha già acceso le prime discussioni arbitrali. Protagonista dell’episodio è stato Evan Ferguson, giovane centravanti scozzese classe 2004, arrivato in estate per rinforzare l’attacco giallorosso. L’attaccante, nel tentativo di contendere un pallone aereo, ha colpito duramente Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio, noto per la sua solidità fisica e per l’abilità nel gioco aereo.

Il contatto ha lasciato il centrale biancoceleste a terra per alcuni minuti, costringendo lo staff medico ad intervenire. Nonostante la durezza dell’impatto, l’arbitro Simone Sozza, uno dei fischietti più esperti della Serie A, ha deciso di non estrarre alcun cartellino nei confronti di Ferguson. Una scelta che ha immediatamente alimentato le polemiche sugli spalti e sui social.

A chiarire l’episodio è intervenuto negli studi di Dazn l’ex arbitro Luca Marelli, oggi opinionista televisivo: “Ferguson è stato imprudente, manca il cartellino giallo”. Secondo Marelli, dunque, l’intervento avrebbe meritato una sanzione disciplinare, anche se non tale da giustificare un’espulsione diretta.

Un derby che promette scintille

Il clima teso dei primi minuti conferma quanto il Derby di Roma sia una partita dal fascino unico, capace di accendere animi e discussioni ben oltre i novanta minuti di gioco. L’episodio Ferguson-Gila rischia di diventare uno dei momenti chiave del match, soprattutto se il risultato finale dovesse rimanere in bilico. Le decisioni arbitrali, come spesso accade nei derby, finiscono per pesare non solo sul campo ma anche nel dibattito mediatico e tra i tifosi. Con ancora tanti minuti da giocare, è evidente che la sfida tra Roma e Lazio non sarà soltanto una battaglia tecnica e tattica, ma anche un confronto psicologico, dove ogni dettaglio – compreso un cartellino mancato – può fare la differenza.