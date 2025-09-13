Lazio Roma, sold out per il derby: 61 mila spettatori e la percentuale di tifosi biancocelesti

Derby Lazio Roma 2025: 61 mila tifosi previsti, svelato il numero dei laziali sugli spalti. Grandissima affluenza di tifo

Liberi dalle barriere e animati da una passione travolgente, i tifosi della Lazio sono pronti a riprendersi la scena, trasformando le prossime due partite in autentiche dimostrazioni di fede. Il popolo biancoceleste è in viaggio, pronto a sostenere la squadra in due appuntamenti cruciali che promettono di essere incandescenti, sia in trasferta che in casa.

Il primo atto di questo doppio spettacolo andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la sfida contro il Sassuolo, è previsto un vero e proprio esodo di tifosi laziali, tanto che l’atmosfera nell’impianto emiliano sembrerà quella di una partita casalinga. Le tribune ospiti si trasformeranno in una succursale della Curva Nord, un muro di sciarpe e bandiere pronto a spingere la squadra di Sarri per tutti i novanta minuti.

Ma è per la settimana successiva che l’attesa raggiunge il suo culmine. In occasione del derby contro la Roma, lo Stadio Olimpico tornerà a essere la casa esclusiva della Lazio, vestito a festa per la partita più sentita della stagione. La risposta del pubblico è stata, ancora una volta, straordinaria.

I numeri parlano chiaro: sono già stati venduti 32mila biglietti, che, sommati agli abbonati, portano il totale degli spettatori con un posto già assicurato a quota cinquantamila. Le proiezioni finali indicano un’affluenza complessiva di circa 61mila persone. Di queste, si stima che ben 38mila saranno tifosi della Lazio, pronti a colorare lo stadio con la sciarpetta al collo e l’aquila sul petto. Un fenomeno di appartenenza che testimonia un legame indissolubile e che caricherà la squadra in vista della stracittadina. Lo riporta Il Messaggero.