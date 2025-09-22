Derby Lazio Roma, caso Nuno Tavares: lascia lo stadio all’intervallo, in arrivo una multa?

Derby Lazio Roma, scoppia il caso Nuno Tavares: lascia lo stadio all’intervallo, in arrivo una multa? Tutti gli aggiornamenti

La sconfitta della Lazio nel derby capitolino contro la Roma (1-0, rete di Lorenzo Pellegrini) ha lasciato strascichi pesanti, soprattutto per un protagonista inatteso delle critiche: Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese classe 2000, ex Arsenal, arrivato in estate tra grandi aspettative.

Fino a poche settimane fa, Tavares era considerato una delle certezze della squadra di Sarri, tecnico noto per il suo calcio aggressivo e verticale. Ma nel match dell’Olimpico, il difensore è stato protagonista in negativo: un errore in fase di impostazione ha spianato la strada al gol decisivo di Pellegrini, centrocampista e capitano giallorosso.

Il retroscena che ha fatto discutere

Secondo quanto riportato da La Repubblica, oltre alla prestazione opaca, a far infuriare lo spogliatoio biancoceleste sarebbe stato l’atteggiamento del giocatore. Sostituito all’intervallo, Tavares sarebbe stato rimproverato dai compagni non tanto per l’errore tecnico, quanto per la scarsa intensità mostrata in campo. Il gesto che ha fatto più scalpore, però, è arrivato subito dopo: il portoghese avrebbe fatto la doccia e lasciato lo stadio prima del fischio finale, un comportamento ritenuto irrispettoso e che porterà a una multa da parte della società.

Un calo di rendimento preoccupante

Le qualità di Nuno Tavares non sono in discussione: velocità, spinta offensiva e capacità di saltare l’uomo lo avevano reso uno dei migliori terzini della scorsa stagione. Tuttavia, i numerosi problemi fisici patiti negli ultimi mesi ne hanno minato la fiducia e la continuità. Dopo un avvio brillante, il suo rendimento è calato sensibilmente, complice anche l’adattamento degli avversari, che hanno studiato contromisure efficaci per limitarne le incursioni.

La gestione futura

La Lazio, che punta a rilanciarsi in campionato e a mantenere vive le ambizioni europee, dovrà ora decidere come gestire il caso. Sarri, noto per la sua disciplina, potrebbe optare per un periodo di panchina per il giocatore, in attesa di un segnale di maturità.

Il derby perso rischia così di lasciare in eredità non solo punti pesanti in classifica, ma anche una frattura interna da ricomporre al più presto.