Derby Lazio Roma: attesi quasi 40mila tifosi biancocelesti. Dopo il fischio finale, via alla nuova campagna abbonamenti

Derby Lazio Roma: quasi 40mila tifosi biancocelesti. Dopo il fischio finale, via alla nuova campagna abbonamenti. I dettagli

L’attesa è quasi terminata. In città la febbre sale per l’appuntamento più sentito, la partita che vale una stagione e che mette in pausa ogni altra cosa: il derby di Roma. In un momento come questo, non esistono malumori o polemiche, ma solo un’unica, incrollabile fede: la Lazio. I tifosi hanno risposto presente, pronti a stringersi attorno alla squadra di Sarri per spingerla verso un successo che va oltre i tre punti in classifica. Lo Stadio Olimpico si prepara a vestirsi di biancoceleste, con una cornice di pubblico che si preannuncia imponente.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la base di partenza è solida, con 29.136 abbonati che hanno già garantito il loro sostegno per tutta la stagione. A questa cifra, per il calcolo delle presenze laziali nel derby, vanno sottratte le circa 4.500 tessere relative ai settori di Curva Maestrelli e Distinti Sud-Est, tradizionalmente destinati alla tifoseria ospite in questa occasione. A compensare, però, c’è la straordinaria risposta nella vendita dei biglietti singoli, che fino a ieri sera aveva già raggiunto quota 12mila tagliandi venduti. Il calcolo è presto fatto: si prevede una presenza di almeno 38mila sostenitori laziali, un numero destinato a crescere con l’avvicinarsi del fischio d’inizio e che, ovviamente, non tiene conto del settore dedicato ai romanisti. Un’onda di passione pronta a travolgere l’Olimpico.

Ma l’importanza del derby non si esaurisce nei novanta minuti. Il risultato della partita avrà un impatto diretto anche sul futuro della campagna abbonamenti. La società, infatti, ha in programma di riaprire le sottoscrizioni subito dopo la stracittadina, sperando che una vittoria possa generare un’ulteriore, decisiva spinta. L’obiettivo è ambizioso: superare il record di abbonamenti dell’era Lotito. Il dato attuale di 29.136 tessere è già il secondo migliore degli ultimi ventuno anni, battuto solamente dai 30.333 abbonati della stagione 2023/24. Un successo contro i rivali di sempre potrebbe essere la chiave per superare quel traguardo e scrivere una nuova, storica pagina di amore tra la Lazio e il suo popolo.