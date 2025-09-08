Derby Lazio Roma: cresce l’attesa per la super sfida della capitale! Il dato

Lazio Roma, conto alla rovescia per il derby: cresce l’attesa nella Capitale. Il dato sulla super partita

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il derby della Capitale è alle porte. Domenica 21 settembre, alle ore 12:30, lo Stadio Olimpico di Roma sarà il palcoscenico della sfida valida per la quarta giornata di Serie A tra Lazio e Roma, una partita che da sempre infiamma tifosi e città.

La vendita libera dei biglietti, partita venerdì scorso, ha già registrato numeri importanti: secondo le informazioni raccolte, sono stati superati i 10.000 tagliandi venduti. Un dato destinato a crescere nei prossimi giorni, con la possibilità per i tifosi di acquistare il proprio posto direttamente sul sito ufficiale della S.S. Lazio e nei punti vendita autorizzati.

Le squadre: protagonisti e attese

La Lazio di Maurizio Sarri tecnico toscano noto per il suo calcio aggressivo e verticale, arriva al derby con l’obiettivo di confermare le buone prestazioni di inizio stagione. Occhi puntati su Zaccagni, capitano biancoceleste, capace di decidere le partite anche con le sue giocate.

Dall’altra parte, la Roma guidata da Gasperini, ex allenatore dell’Atalanta, punta a imporsi con un gioco intenso e compatto. Tra i protagonisti attesi spicca Paulo Dybala, fantasista argentino dalla tecnica sopraffina, pronto a illuminare la manovra offensiva con giocate di classe.

Un evento che va oltre il calcio

Il derby romano non è solo una partita: è un evento che coinvolge l’intera città, dalle strade ai bar, fino alle famiglie divise dai colori. La rivalità tra le due tifoserie è storica e ogni edizione porta con sé emozioni, tensioni e momenti destinati a entrare nella memoria collettiva.

Con ancora diversi giorni a disposizione per acquistare i biglietti, l’atmosfera si fa sempre più elettrica. Le due curve si preparano a colorare l’Olimpico, mentre i tifosi attendono con trepidazione il fischio d’inizio.