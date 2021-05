Derby, Giannichedda: «Partita a sè, Luis Alberto sarà l’ago della bilancia»

Giuliano Giannichedda ha detto la sua sul derby che, questo pomeriggio, accenderà la Capitale: le sue parole

Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Lazio, ha commentato il derby della Capitale che, oggi pomeriggio, accenderà lo Stadio Olimpico. Ecco le sue parole per Tuttomercatoweb.com:

GARA – «Il derby ha degli stimoli a sé. Nel derby non si possono fare pronostici: in una partita così, vince chi lo vuole di più. Questo match a Roma diventa quasi un obiettivo stagionale. E poi finché la matematica non esprime una condanna, la Lazio fa bene a provarci per la Champions. Se qualcuna da sopra cade, i biancocelesti devono farsi trovare pronti».

UOMINI DECISIVI – «Luis Alberto è l’ago della bilancia. Poi bisogna vedere come sta Milinkovic, non sarà al meglio con la mascherina protettiva al naso. Per i giallorossi dico Dzeko, avrà voglia di lasciare il segno dopo una stagione difficile».