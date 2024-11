Delio Rossi Lazio: «Il rientro dalla sosta è sempre un’anomalia; Noslin lo vedo meglio in quel ruolo»

Le parole di Delio Rossi, ex tecnico della Lazio, sulla ripresa del campionato dopo la sosta nazionali e sul Noslin

Delio Rossi ha parlato ai microfoni di RadioSei in vista dei prossimi impegni della Lazio dopo la sosta nazionali. Di seguito le sue parole.

RIENTRO DALLA SOSTA – «Il rientro dopo la sosta è sempre un’anomalia. È una gara delicata, il Bologna dopo qualche problemino iniziale ha perso solo una volta e sta bene. L’assenza di Ndoye è importante per loro, è fra i più bravi che hanno. La Lazio, se fa la Lazio, ha la gara alla sua portata. Punte? Secondo me Baroni ne sceglierà una, non entrambe. Mi immagino ancora un centrocampo a 3 (come a Monza, ndr). Non penso che andrà all-in subito, bisogna tenere in considerazione che con 5 cambi il calcio è cambiato. Ogni allenatore può letteralmente cambiare la fisionomia della propria squadra».

NOSLIN – «Mi sembra più esterno che punta, anche se nel Verona giocava lì davanti. Baroni lo conosce meglio di tutti, questo è certo e sa cosa gli può dare in quel ruolo. Se lo prova lì è perché può farlo. Se Dia non ci fosse stato, magari con un Taty acciaccato dopo il viaggio intercontinentale, ci sarebbe stato lui».