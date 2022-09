Delio Rossi è sicuro: «Patric più dominante di Romagnoli»

Delio Rossi, ex tecnico della Lazio, ha parlato di alcuni temi caldi in casa biancoceleste ai microfoni di New Sound Level

SARRI – «Ha i il suo modo di intendere il calcio. Certi giocatori sono più adatti per il suo gioco, ma non significa che siano i migliori in assoluto. A me piace perché è un allenatore sotto questo punto di vista “maestro”. Basta vedere la trasformazione che ha fatto con Lazzari, ha lavorato sulle sue carenze. Nel calcio di oggi manca la cura nel miglioramento del singolo, vedo che certi giocatori giocando ogni tre giorni non riescono a crescere in questo senso. Si vedono le qualità, ma poi hanno sempre gli stessi difetti. Questo è importante e con Lazzari, Sarri ha fatto un grande lavoro però con altri non è stato un lavoro così certosino».

COSA MANCA ALLA LAZIO – «Il mio modo di intendere il calcio è abbastanza simile a quello di Sarri. Secondo me in una squadra di calcio la differenza la fa l’asse centrale, la Lazio in questo caso non ha i migliori giocatori a disposizione. Gli manca un centrocampista con certe qualità, manca un Leiva giovane e non è facile trovarlo. Manca anche un difensore centrale dominante, pure l’alternativa a Immobile. Romagnoli? Se lo vedo giocare con Patric, quest’ultimo è più dominante».