Delio Rossi: «Lazio-Fiorentina? Italiano stia attento, il suo gioco…»

Il doppio ex Delio Rossi è intervenuto sul prossimo Lazio-Fiorentina, con uno sguardo ad una particolarità del gioco di Vincenzo Italiano

Non sembra avere tanti dubbi sul prossimo match tra Lazio e Fiorentina il doppio ex Delio Rossi. Nel corso del Pentasport di Radio Bruno infatti, il tecnico ha detto la sua sull’incontro.

LAZIO-FIORENTINA – «Siamo all’inizio ma ci sono state già tante partite, le rose non sono amalgamate ancora del tutto ed ecco che allora i risultati altalenanti sono normali. Questo vale sia per la Fiorentina che per la Lazio, poi il gioco viola è molto dispendioso ed i calciatori devono stare fisicamente al mille per mille. Scendere in campo ogni tre giorni può essere anche considerato il bello del calcio attuale ma non è semplice. Dobbiamo aspettare altre tre-quattro partite per dare i primi giudizi sulle squadre».