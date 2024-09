Delio Rossi: «Castellanos? Non è Immobile ma può GARANTIRE questo alla Lazio in fase offensiva»

Delio Rossi, l’ex biancoceleste commenta e analizza l’attaccante delle aquile e rilascia queste sue considerazioni a riguardo

CASTELLANOS – Castellanos? Un buon giocatore, ma non un goleador. Sarà aiutato tanto da Dia. Non è Immobile, non fa reparto da solo. Ma ha buone qualità, anche se non mi sembra un fuoriclasse. Ha bisogno di essere supportato. L’episodio a Firenze con Ljiajic? Con il senno di poi posso dire che sicuramente ha condizionato la mia carriera negli anni successivi. Certe cose bisogna viverle nel momento. Chiarimento? Io ho chiesto scusa a tutti, poi è stata una cosa più scena che effettiva

SABATINI – Il primo giorno che ho conosciuto Sabatini che dovevo firmare per la Lazio, abbiamo litigato. Mi ha detto che mi aveva scelto solo il presidente Lotito. Noi poi comunque abbiamo sempre avuto un rapporto franco e leale, mi ha difeso. Per questo lo dovrò sempre ringraziare, anche se poi mi ha lasciato da solo