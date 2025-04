Dele Bashiru: «Ho avuto alcuni infortuni che hanno ostacolato i miei progressi, ma ora mi sento molto meglio. Ho capito le richieste tattiche che l’allenatore vuole». Le parole del giocatore

Le parole di Dele Bashiru, attaccante della Lazio atteso dall’impegno col Parma, ai microfoni di SportsBoom.com.

INFORTUNI– «Come tutti sanno, ho avuto alcuni infortuni che hanno ostacolato i miei progressi, ma ora mi sento molto meglio, molto più forte. Ho capito le richieste tattiche che l’allenatore vuole, questo è fondamentale per avere un finale di stagione positivo. Il mio ruolo preferito sarebbe quello di centrocampista box-to-box, in posizione da numero 8 o 10. Con la palla tra i piedi e con la mia corsa so attaccare e difendere bene. In generale, sono quello che si può definire un centrocampista box-to-box. E quando sarò in forma al 100% e avrò capito tutto dal punto di vista tattico, faremo sicuramente un’ottima stagione insieme »