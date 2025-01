Dele Bashiru Lazio, una big di A piomba su di lui? Fabiani spiega gli obiettivi del club. Cosa succede

Dele Bashiru Lazio, le ultime novità di calciomercato in questa sessione invernale. Ecco cosa sta succedendo

Fabiani ieri ai microfoni del club ha rivelato che alcuni giocatori della Lazio sono stati richiesti da squadre italiane ed estere. Ma, l’obiettivo del club è di non privarsi di pezzi importanti, nella prospettiva di completare la squadra.

Tra i nomi menzionati ci sono quelli di Rovella, Tavares, Castellanos e Dele-Bashiru. Per quest’ultimo avrebbe fatto un sondaggio anche la Juventus, come riportato da Repubblica. Il giocatore non è destinato, tuttavia, a lasciare la Capitale al momento.