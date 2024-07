Dele-Bashiru Lazio, ecco quando dovrebbe arrivare ad AURONZO DI CADORE: i dettagli

Dele-Bashiru atteso al ritiro di Auronzo di Cadore: non è partito con i compagni, ma potrebbe raggiungerli a breve, ecco quando

Dele-Bashiru non è partito con i suoi nuovi compagni di squadra della Lazio per il ritiro di Auronzo di Cadore. Il calciatore infatti era ancora in attesa del visto.

Risolto il problema burocratico il club ha confermato che arriverà questa sera nella sede del ritiro biancoceleste sotto le Tre Cime di Lavaredo.