Dele-Bashiru cerca spazio e l’Inghilterra lo tenta: ecco cosa filtra

Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano della Lazio, sembra propenso verso il chiedere la cessione già in questa sessione di calciomercato

Tra i nomi destinati a far discutere in casa Lazio c’è quello di Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano classe 2001, tornato recentemente a disposizione ma con un futuro ancora tutto da decifrare. La sua presenza tra i convocati per la sfida contro il Lecce potrebbe infatti rappresentare uno degli ultimi atti con la maglia biancoceleste, in un contesto tecnico che non sembra favorirne la permanenza a lungo termine.

Dele-Bashiru e il rapporto con Sarri

Il percorso di Dele-Bashiru alla Lazio è stato tutt’altro che lineare. Per lunghi tratti della stagione il centrocampista è rimasto ai margini del progetto, fino ad essere escluso dalla lista. La mezzala nigeriana non rispecchia pienamente le richieste di Maurizio Sarri, tecnico che predilige interni di centrocampo capaci di gestire tempi e palleggio.

Dele-Bashiru in uscita?

Nelle ultime settimane la situazione è cambiata. Il centrocampista è rientrato dall’infortunio e dalla Coppa d’Africa. Ora Dele-Bashiru è nuovamente a disposizione e figura regolarmente tra i convocati per il match di Lecce, un segnale di fiducia che però non scioglie i dubbi sul suo futuro.

Dele-Bashiru e l’interesse dalla Championship

Sempre secondo la Repubblica, la Lazio deve fare i conti con l’interesse concreto dall’Inghilterra per Dele-Bashiru. In particolare, sulle tracce del centrocampista ci sarebbe il West Bromwich Albion, club di Championship alla ricerca di rinforzi per risalire la classifica.

Per la Lazio si tratta di una situazione da valutare attentamente: la possibile cessione permetterebbe di alleggerire la rosa e liberare spazio salariale, mentre per il giocatore si aprirebbe l’opportunità di trovare continuità in un campionato fisico e competitivo come quello inglese.

Le prossime ore saranno decisive per capire se Lecce-Lazio segnerà davvero l’ultima pagina dell’esperienza di Fisayo Dele-Bashiru in biancoceleste.

