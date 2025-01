Dele Bashiru Lazio, Baroni vuole esaltare tutte le sue caratteristiche: ecco cosa ha in mente il tecnico per lui

Dele Bashiru Lazio, il giocatore è sempre più importante per il gioco di Baroni. Le ultimissime

Baroni da inizio stagione ha posizionato Dele Bashiru in più ruoli, cercando di far esaltare le sue caratteristiche. L’ex Hatayspor ha lasciato intravedere di possedere le qualità per fare la differenza, ed è per questo che l’allenatore biancoceleste sta cercando la posizione più adatta per lui. Come riporta il Corriere dello Sport, l’arrivo di un calciatore più offensivo come Ibrahimovic potrebbe far indietreggiare il nigeriano di qualche metro. Uno step ulteriore è necessario per rendere tutto più armonioso.