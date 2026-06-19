Hanno Detto
Del Lungo: «Vedere lo stadio vuoto fa male. Mandas? Sarà un’occasione d’oro»
Marco Del Lungo, portiere e capitano della Nazionale italiana di pallanuoto, ha analizzato l’attuale momento della Lazio. Le dichiarazioni
Il momento delicato in casa biancoceleste non lascia indifferenti nemmeno i grandi campioni dello sport italiano. Marco Del Lungo, portiere e capitano della Nazionale italiana di pallanuoto, ha espresso tutto il suo legame per i colori biancocelesti. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il Settebello azzurro ha analizzato l’attuale spaccatura tra la tifoseria e la società guidata da Claudio Lotito, lanciando un appello accorato per il bene dell’ambiente laziale.
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La passione biancoceleste di Del Lungo
Nonostante i tantissimi impegni in piscina che lo vedono protagonista ai massimi livelli mondiali, il numero uno azzurro non dimentica la sua fede calcistica. Del Lungo ha voluto rimarcare la sua vicinanza alla squadra confessando: «Sono tifoso della Lazio da sempre, anche se purtroppo visti gli impegni agonistici non possono essere allo stadio con frequenza».
L’appello di Del Lungo alla società sulla questione tifosi
Da grande atleta abituato alle calde atmosfere delle piscine internazionali, il capitano del Settebello ha espresso profonda amarezza per il clima di contestazione che si respira all’Olimpico. Del Lungo ha strigliato la dirigenza dichiarando: «Fa male vedere uno stadio senza pubblico. Da atleta so quanto possa essere importante una cornice come quella laziale. La società, in tal senso, è chiamata a prendere delle decisioni, a fare delle scelte finalizzate a riportare la gente allo stadio. Ci sono situazione non favorevoli, questa sorta di incertezza porta ad una destabilizzazione per tifosi e giocatori».
L’opinione di Del Lungo sul riscatto di Mandas
Oltre alle dinamiche societarie, l’estremo difensore della Nazionale ha voluto commentare anche le gerarchie tra i pali della squadra capitolina, spendendo parole d’elogio per il giovane portiere greco Christos Mandas, pronto a riprendersi il posto. Da numero uno a numero uno, Del Lungo ha benedetto il suo ritorno: «Per Mandas tornare sarà un’ottima occasione. Davvero d’oro, tornare da titolare è un’opportunità davvero d’oro. Può prendersi la scena, dimostrare le sue qualità ed i suoi fattori positivi».
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