De Marchi: «Baroni è cresciuto tanto negli ultimi anni. Ha costruito una Lazio equilibrata»

Le parole dell’ex giocatore, Marco De Marchi, su Baroni e sulla sua Lazio. Ecco cosa ha detto

Ai microfoni di Radiosei, l’ex calciatore e oggi procuratore Marco De Marchi ha parlato della Lazio di Baroni. Ecco le sue parole.

PAROLE– «Baroni è cresciuto tanto negli ultimi anni e ha ancora margini di miglioramento. Ha costruito una Lazio equilibrata e dinamica e lo stesso dinamismo devo dire che lo vedo nel Twente. Questa è una realtà che si è consolidata negli ultimi anni, pratica il classico calcio olandese, basato sul possesso palla e con buone individualità riesce a impensierire gli avversari. Della squadra olandese mi stuzzica molto il trequartista, Sem Steijn, che magari non risalta così tanto però ha delle doti realizzative fuori dal comune. Trova sempre il momento giusto per inserirsi e per punire le difese avversarie».