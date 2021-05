De Maggio: «Panchina Napoli? Occhio allo scambio Gattuso-Inzaghi»

Il giornalista Valter De Maggio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della situazione riguardo la panchina del Napoli

Ancora incerta la situazione riguardo la panchina del Napoli, che potrebbe riguardare anche la panchina della Lazio. Infatti, secondo quanto affermato dal giornalista Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il destino di Rino Gattuso e di Simone Inzaghi sono strettamente collegati. Ecco le sue dichiarazioni.

«La prima scelta del Napoli per il futuro resta Allegri e comincia a stringersi il cerchio. L’entourage del tecnico dovrebbe arrivare in Italia in questo weekend, ma bisogna capire se il Real Madrid affonderà il colpo o meno. Attenzione anche a ciò che sta accadendo a Roma tra la Lazio e Inzaghi, che ancora non sinnova. La famiglia Inzaghi è attendista. Potrebbe esserci uno scambio di panchine tra biancocelesti e Napoli con Gattuso a Roma. L’altra pista è Galtier. Frenata per Spalletti».