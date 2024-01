De Grandis spiega: «Ecco come sarà strutturato il documentario sullo scudetto del ’74 della Lazio»

De Grandis, il giornalista che ha contribuito alla realizzazione del documentario, descrive il medesimo a Radiosei

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Stefano De Grandis il quale rilascia queste dichiarazioni riguardo lo scudetto del 74 della Lazio

PAROLE – Lo speciale sulla Lazio in onda su Sky è uno spaccato degli anni ’70 da cui emergono anche i caratteri e il privato dei protagonisti di quella squadra incredibile, oltre al contesto. La prima puntata è dedicata alla grandezza di quella squadra. Parleranno ben 38 voci tra coloro che a ogni titolo hanno incrociato la loro vita con quella della Lazio del ’74. E’ un lavoro emozionante, che ha richiesto una fatica incredibile e che genera grandi emozioni. Ho molti amici che tifano altre squadre, anche romanisti, che mi hanno chiesto l’orario di messa in onda perché vedranno lo speciale in 3 puntate intitolato Grande e maledetta, questo a significare quanto interesse ci sia attorno a questa grande storia