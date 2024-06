De Giuseppe (Le Iene): «Se quella squadra ingaggia Nesta, RETROCEDERA’ sicuramente»

De Giuseppe, l’inviato del programma televisivo si è espresso cosi riguardo il possibile approdo di Nesta in serie A

Ai microfoni di Sportitalia ha parlato l’inviato delle Iene De Giuseppe, il quale ha espresso il suo parere su Nesta e il possibile approdo dell’ex Lazio a Monza

PAROLE – Il rischio di andare in Serie B è concreto. Nesta è stato un grande giocatore, ma come allenatore non ha fatto bene da nessuna parte. Secondo me il Monza con Nesta in Panchina rischia di andare in Serie B. Passare da Palladino a lui è molto rischioso. Io sono un tifoso e parlo da tifoso