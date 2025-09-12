Dazn amplia il team di commentatori: nella squadra entra anche un ex Lazio, i dettagli

Dazn amplia il team di commentatori: nella squadra dell’emittente entra anche un ex giocatore della Lazio, tutti i dettagli

Novità importanti per gli appassionati di calcio che seguono le partite su Dazn. L’emittente streaming ha annunciato ufficialmente l’ingresso di due volti noti del panorama calcistico italiano nel proprio team di commentatori tecnici: Antonio Di Gennaro e Cristian Brocchi.

L’obiettivo è chiaro: offrire agli spettatori un’analisi sempre più approfondita e competente delle gare di Serie A e delle altre competizioni trasmesse.

Chi sono i nuovi commentatori di Dazn

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista della Fiorentina e del Verona, è stato uno dei protagonisti dello storico scudetto conquistato dagli scaligeri nella stagione 1984-85. Con la maglia della Nazionale italiana ha collezionato 15 presenze, partecipando anche al Mondiale del 1986. Negli ultimi anni si è affermato come voce tecnica in diverse emittenti, apprezzato per la sua capacità di leggere le partite e spiegare le dinamiche tattiche in modo chiaro e diretto.

Cristian Brocchi, ex centrocampista di Lazio e Milan, ha avuto una carriera ricca di successi: con i rossoneri ha vinto due Champions League, uno scudetto e diverse coppe nazionali. Dopo il ritiro, ha intrapreso la carriera da allenatore, guidando tra le altre il Milan, il Monza e il Vicenza. La sua esperienza sia in campo che in panchina gli consente di offrire un punto di vista completo e dettagliato sulle scelte tecniche e strategiche delle squadre.

Il debutto e i prossimi appuntamenti

Brocchi ha già fatto il suo debutto ai microfoni di Dazn in occasione della seconda giornata di campionato, ricevendo feedback positivi per la sua competenza e chiarezza espositiva. Il prossimo impegno lo vedrà protagonista nella telecronaca della sfida Atalanta – Lecce, in programma domenica 14 settembre alle ore 15:00.

L’arrivo di Di Gennaro e Brocchi rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di Dazn di arricchire la propria offerta editoriale, puntando su figure di grande esperienza e credibilità.

Con queste nuove voci, gli spettatori potranno contare su un’analisi tecnica ancora più accurata, capace di unire competenza tattica, conoscenza del gioco e capacità comunicativa.