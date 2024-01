DAZN, aumentano i prezzi per il 2024: interessati sia i nuovi che i vecchi abbonati. I dettagli

DAZN, aumentano ancora i prezzi per gli abbonamenti del 2024: interessati sia i nuovi che i vecchi clienti. I dettagli

Il 2024 è appena iniziato, e già non fa sconti, specie agli abbonati DAZN. Infatti, la piattaforma streaming che trasmette in esclusiva la Serie A, e che lo farà fino al 2029, ha deciso di aumentare i prezzi. Una brutta notizia per i tifosi della Lazio e di tutte le squadre del campionato italiano, che vedono crescere il proprio esborso economico. I dettagli dei vari rincari:

DAZN Start – L’offerta multisport che permette di godere degli eventi extracalcistici presenti sull’app, e che passerà 13.99 euro mensili a 14.99. L’annuale invece aumenta da 89 a 99 euro.

DAZN Standard – Il pacchetto che dà la possibilità di vedere le partite di calcio, e qualsiasi evento sportivo della piattaforma, in contemporanea su due dispositivi diversi che condividono però la stessa rete. Il mensile rimane a 40.99 euro, mentre l’annuale vede crescere la cifra da 299 a 359 euro.

DAZN Plus – L’abbonamento che consente anche qui la visione in contemporanea, ma in questo caso su due reti diverse. Anche qui il mensile rimane invariato a 59,99 euro, mentre l’annuale sale da 449 a 539 euro.