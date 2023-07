David Silva lascia il calcio, nel video di saluto anche le immagini con Pedro. Lo spagnolo ha preso questa decisione dopo la rottura del crociato

David Silva dice addio al calcio giocato all’età di 37 anni. Lo spagnolo ha preso questa decisione dopo la rottura del crociato rimediata in allenamento con la Real Sociedad. Il giocatore, in passato vicino alla Lazio, ha postato un video sui social per ufficializzare il suo addio, nelle immagini è presente anche Pedro. Di seguito il video: