D’Aversa a Sky: «La Lazio ha speso tanto nel derby. Noi faremo il massimo»

Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha così parlato prima del match giocato contro la Lazio: le dichiarazioni del tecnico

Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sky prima di Lazio-Lecce.

LE PAROLE – «La Lazio ha vinto il derby, dal punto di vista mentale è importante, però è vero che hanno speso tanto. Non possiamo comunque sperare in una prestazione non positiva della Lazio, noi pensiamo a fare il massimo».