Darmian: «Contenti per la finale di Coppa Italia ma contro la Lazio...»

Darmian, il terzino nerazzurro si proietta sulla sfida di domenica contro i biancocelesti archiviando velocemente la vittoria con la Juve

Ai microfoni di Sportmediaset ha parlato Matteo Darmian, il quale archivia la vittoria contro la Juventus di mercoledì e si proietta alla sfida con la Lazio

PAROLE – Grande soddisfazione per la finale di Coppa Italia conquistata, era un obiettivo. Anche la semifinale di Champions League è importante ma dobbiamo pensare partita per partita a partire da quella contro la Lazio, serve una vittoria per preparare un gran finale