Damascelli duro sul Var: «La farsa ha regalato un altro episodio irresistibile»

Il giornalista tuona duro sull’uso del Var, in occasione del gol annullato ad Immobile

Tony Damascelli, noto giornalista de Il Giornale, ha espresso il suo parere sul Var, dopo l’episodio del gol annullato alla Lazio nella partita di ieri.

LE PAROLE- «La farsa del Var ha concesso un altro episodio irresistibile, diventa virale il gol di Immobile, prima annullato, poi convalidato, quindi, ripreso il gioco con il Sassuolo in attacco, l’arbitro Irrati ha ricevuto comunicazione dalla Nasa di Lissone dove il famoso Massa (fu lui a suggerire a Guida che Ranocchia aveva preso il pallone e non il piede di Belotti in Torino-Inter) lo ha avvisato di essersi accorto in ritardo di una precedente posizione irregolare dell’attaccante. Per fortuna loro la Lazio ha provveduto a realizzare due gol puliti con Felipe Anderson e Basic»