Dalla Spagna: «Amichevole tra Lazio e Valladolid il 6 agosto» ￼

Secondo fonti spagnole la Lazio affronterà il Valladolid in un’amichevole che si disputerà il 6 agosto. Tutti i dettagli

La Lazio prosegue la sua preparazione in vista del primo match ufficiale contro il Bologna il prossimo 13 agosto. Oggi affronterà la Triestina, il 21 luglio match contro il Primorje, poi il 27 luglio il Genoa e forse il 31 contro il Qatar.

Ma non finisce qui perchè secondo El Desmarque Immobile e compagni scenderanno in campo anche il 6 agosto contro il Valladolid. Il club spagnolo ogni estate tradizionalmente disputa il trofeo Ciudad de Valladolid per completare la preparazione stagionale. Quest’anno allo stadio José Zorrilla sembra possa toccare proprio ai biancocelesti. Si aspettano notizie ufficiali in merito.