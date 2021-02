Dalla Germania – Bayern Monaco a rischio quarantena di gruppo: i dettagli

L’autorità sanitaria locale starebbe indagando per i tanti casi di Covid nel Bayern Monaco in vista delle sfide contro Eintracht e Lazio

Una notizia inizia a circolare in Germania ed è tutta da confermare. Secondo Sportschau, dopo la positività al Covid di Pavard, il Bayern Monaco potrebbe finire tutto in quarantena. Il dipartimento sanitario di Monaco di Baviera si sta interrogando sulle eventuali misure di contenimento per l’intero gruppo squadra di Flick. Venerdì mattina l’ultimo comunicato:

«Un dipartimento sanitario ha il diritto di mettere in quarantena un’azienda o una società. Le misure necessarie vengono decise e attuate in base ai risultati delle indagini. Nel caso in esame (quello del Bayern, ndr), le indagini continuano». I bavaresi giocano sabato contro l’Eintracht, poi c’è la trasferta di Roma per sfidare la Lazio nell’andata degli ottavi di Champions League.

Indagare, spiega la testata tedesca, significa determinare se i giocatori abbiano avuto contatti con persone infette da Coronavirus. A far scattare l’allarme gli ultimi casi: Pavard e Müller. Prima ancora Goretzka e Javi Martinez, ora guariti. Le immagini dei festeggiamenti della Coppa del Mondo, in cui Müller già non c’era, preoccupano.

L’autorità sanitaria dovrà, nelle prossime ore, stabilire se determinare o meno una quarantena di gruppo. «Questa procedura viene utilizzata per ogni persona infetta, indipendentemente dalla sua professione, appartenenza al club o campionato», precisa il dipartimento di salute di Monaco.