Dabo e il cuore a metà: «Quanti ricordi con Lazio e Rennes…»

View this post on Instagram

Stasera in Europa League si affrontano le mie due ex squadre Lazio e Rennes. Nel Rennes da 13 a 21 anni ho imparato il calcio e nella Lazio ho vissuto anni stupendi. Mi vengono in mente tantissimi ricordi bellissimi. Sarà un grande piacere vedere questa partita 👏🏾⚽️ 🇫🇷Ce soir en Europa league s’affrontent mes deux anciens clubs Lazio et Rennes. À Rennes de 13 à 21 ans j'ai appris le football et à la Lazio j'ai vécu des années fantastiques. Cela me remémore beaucoup de souvenirs merveilleux. Cera un grand plaisir de voir ce match. #tbt #football #plaisir #passion #seriea #ligue1 #lazio #staderennais #europaleague