D’Aversa amaro: «Risultato che non corrisponde alla prestazione»

Le parole di mister D’Aversa, nel post partita di Lazio-Parma, ai microfoni di Rai Sport

Mastica amaro mister D’Aversa che vede il Parma sconfitto nella gara contro la Lazio. Al termine del match, ecco le sue parole per Rai Sport:

«A due minuti dalla fine è normale che il pensiero fosse quello di poter andare avanti nei supplementari. Grandissima prestazione dei ragazzi nonostante le tante assenze, il rammarico è di non aver portato a casa un risultato positivo. Dal punto di vista della prova non posso recriminare nulla. Quelli che non sono venuti è perché avevano dei problemi fisici, non si è deciso di tenerli a casa. In conferenza sono stato molto chiaro, nelle convocazioni non avrei potuto fare diversamente. A noi non piace perdere neanche in allenamento, ci tengo a specificare questo. Nelle tre partite che abbiamo fatto, due con la Lazio e una con il Sassuolo, recriminiamo sempre su risultati che non rispondono a prestazioni. Alla lunga questi punti possono pesare».