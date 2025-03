Curiosità statistiche di Serie A: le dirette concorrenti della Lazio  - Lazio News 24

La Lazio inciampa contro il Venezia e si lascia sorpassare dalla Juventus nella ventiseiesima giornata di campionato, ma resta comunque in una posizione privilegiata della classifica a soli 10 punti dalla vetta. Intanto, nelle scommesse di Serie A in tempo reale su Betfair continua la danza delle quote tra Inter e Napoli, che viaggiano di pari passo per la vittoria scudetto, anche se entrambe hanno perso qualche colpo nell’ultimo mese.

La Dea e il Biscione al top delle statistiche

Ecco i due reparti offensivi più forti del campionato che si equivalgono perfettamente, perché nelle prime 26 giornate i gol sono 59, una media pazzesca a trazione over 2.5 per match per la Dea e il Biscione.

L’Inter ha uno score di 43 assist, mentre l’Atalanta di 41, ma per quanto riguarda i tiri totali effettuati, è la Dea a dominare le statistiche con 304 tiri nei primi 26 match disputati. La bellezza del calcio a volte passa anche per curiosità statistiche assurde, non a caso, le due Nerazzurre sono al top per legni colpiti, l’Inter domina con 15 legni e l’Atalanta segue a 14.

Lazio a trazione over 2.5 più forte in casa che in trasferta

Le Aquile potrebbero (in teoria) ancora sperare nel sogno scudetto, perché le statistiche non sono male e gli ottimi risultati in Europa League hanno sicuramente contribuito a stabilizzare una certa continuità di risultati.

Nei primi 26 match ben 19 sono terminati con un risultato a trazione over 2.5 per la Lazio di Baroni, quello contro il Venezia è stato il primo 0 – 0 della stagione. I Biancocelesti hanno il terzo miglior reparto offensivo della categoria e in casa viaggiano con uno score leggermente migliore, rispetto alle statistiche in trasferta, dove pesano troppo le 5 sconfitte subite.

L'obiettivo è soltanto uno, la qualificazione Champions, tra campionato ed Europa League le Aquile hanno due grosse chance che non devono sprecare.

Napoli e Juve sono le altre concorrenti dirette della Lazio in campionato

Il Napoli di Conte ha subito una brutta battuta d’arresto contro il Como e potrebbe presto scivolare dalla top 2, per questo (almeno in potenza) rappresenta una delle dirette concorrenti delle Aquile, con uno score di tutto rispetto. I Partenopei insieme ai Bianconeri, presentano i migliori reparti difensivi della categoria, con una media inferiore a 1 gol subito per match.

Ed è proprio dalla Vecchia Signora davanti, che le Aquile dovranno difendersi cercando di volare più in alto possibile, perché dietro c’è la Fiorentina che spinge e nonostante le tre sconfitte consecutive, riesce a mantenere la top 6. Anche il Milan cerca un posto nella zona UEFA, ma la Juve in questo momento per gli uomini di Baroni rappresenta l’unica preoccupazione da non sottovalutare, per un gran finale di stagione sia in Serie A che in Europa League.