Cucciari: «La classifica della Lazio è veramente preoccupante e sul futuro di Sarri dico questo»

Cucciari, l’allenatore si esprime riguardo la situazione delicata in casa Lazio soffermandosi sul futuro del tecnico biancoceleste

Ai microfoni di TMW ha parlato il tecnico Cucciari, il quale alla luce della delicata situazione della Lazio alla vigilia del Milan, si esprime con queste dichiarazioni

PAROLE – E’ preoccupante la situazione di classifica per la Lazio. Il Milan nonostante gli alti e bassi rimane sempre in zona Champions e ha un piccolo margine sulla quarta, quindi credo che sia più grave la situazione per la Lazio. Rischia di rimanere fuori dalle coppe e sarebbe un fallimento. Non vedo così scontata la conferma di Sarri, ma è una mia impressione. Vedo gli atteggiamenti, le polemiche, tante piccole cose che non mi fanno pensare bene