Cucchi Lazio: «Sarà un’INCOGNITA: ecco dove potrà arrivare in SERIE A»

Riccardo Cucchi ha parlato in esclusiva alla nostra redazione: di seguito le sue parole sulla prossima stagione della Lazio e sulla favorita per la vittoria.

Ad un mese dall’inizio del campionato è ancora l’Inter la più forte oppure sei del parere che le altre si stanno avvicinando alla squadra di Inzaghi? Che ruolo potrà avere la Lazio?

«L’Inter rimane la squadra più forte, anche se altri tre club potranno dire sicuramente la loro e sono il Napoli di Conte, la Juventus e il Milan che stanno facendo degli acquisti molto interessanti. La Lazio? Difficile poter dire, ad oggi visto il cambiamento radicale della squadra, che ruolo potrà avere in campionato, perchè può essere da zona Europa o da metà classifica. Conte? Direi senza dubbio un’ulteriore pressione non solo per Inzaghi ma anche per gli altri allenatori proprio per il modo di lavorare del tecnico leccese e lo si nota da questi giorni di ritiro del Napoli a Dimaro».

Alla luce di come si sta evolvendo il mercato, secondo te la lotta per i posti Champions, Europa League e Conference League riguarderanno le solite condenti oppure ci sarà una squadra rivelazione in stile Bologna? La squadra emiliana può ripetersi?

«Le squadre in lotta per un posto in Europa saranno sempre le solite, ossia l’Inter, la Roma, l’Atalanta, il Milan e magari può entrarci anche la Lazio. Poi direi di fare particolare attenzione sia al Monza di Nesta che al Torino di Vanoli, al quale Juric ha lasciato una grande eredità visto che la sua squadra era tosta da affrontare».

