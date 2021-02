Cucchi: «Musacchio grande acquisto. Milinkovic? È una sinfonia di Beethoven»

Riccardo Cucchi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la vittoria dei biancocelesti contro il Cagliari. Le sue parole

MUSACCHIO – «L’argentino è un grande acquisto, un grande professionista che ha grande intelligenza tattica. Si è inserito in maniera perfetta nel gruppo, i compagni lo cercano spesso e sembra che abbia sempre vestito la maglia biancoceleste. A me è sempre piaciuto da quando stava al Milan».

IMMOBILE – «Rischio di apparire esagerato, ma adoro Ciro già da prima che arrivasse alla Lazio. Fui molto dispiaciuto quando venne venduto all’estero. Quando ci siamo incontrati a Formello mi ha fatto molto piacere sapere che lui ha conservato un cd con la mia voce che commenta i suoi gol. Fa bene al calcio la sua umiltà, la sua umanità. Lui è uno che ama regalare emozioni, alla gente e soprattutto ai tifosi biancocelesti. Ciro in questo momento è l’immagine più bella della Lazio. Bisogna apprezzare il suo sorriso, in campo lui non è mai triste. Un ragazzo solare».

MILINKOVIC-SAVIC – «Milinkovic è l’espressione più moderna del centrocampista. Un giocatore straordinario dotato di fisicità e grandi qualita tecniche, che farebbe comodo a tutte le grandi squadre d’Europa. Speriamo rimanga a lungo nella capitale perché un altro come lui non esiste. Se fossero una sinfonia, Milinkovic sarebbe un’eroica di Beethoven, Luis Alberto una pastorale sempre di Beethoven»