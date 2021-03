Cucchi su Lazio Torino: «Momento delicato, il calcio può saltare per aria»

Dopo i fatti di martedì e il mancato match tra Lazio e Torino, ha voluto dire la sua anche l’ex radiocronista Riccardo Cucchi

Una situazione incredibile, che potrebbe creare non pochi problemi a tutto il calcio italiano e alla regolarità del campionato. Dopo il caso di Juventus Napoli, anche con la mancata sfida di martedì tra Lazio e Torino si è attentato alla regolare prosecuzione della Serie A 2020-2021. In seguito a quanto successo due giorni fa, ha voluto dire la sua anche l’ex radiocronista Riccardo Cucchi.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha affermato: «Il Torino spinge sulla causa di forza maggiore e non escludo che il giudice sportivo non decida il 3-0 a tavolino per la Lazio. Il protocollo è stato ideato per chiudere il campionato in mezzo a questa emergenza sanitaria. E’ chiaro che se le Asl dovessero poter agire come successo con Napoli e Torino, il calcio potrebbe saltare per aria. E’ un momento davvero delicato. Quello che accadrà nei prossimi giorni ci dirà molto».