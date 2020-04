Lazio, Cucchi ricorda che oggi ci sarebbe stato lo scontro con la Juve

Oggi la Lazio avrebbe dovuto affrontare la Juventus in Serie A: Riccardo Cucchi ipotizza la partita su Twitter

Molto probabilmente la partita che si sarebbe dovuta giocare oggi tra Lazio e Juventus, sarebbe stato decisivo per l’assegnazione dello Scudetto come nella stagione 1999/2000.

Per cause di forza maggiore (il Coronavirus ndr) la partita al momento non si giocherà anche se il campionato è pronto a ripartire. Nel frattempo, Riccardo Cucchi su Twitter ha ipotizzato come sarebbe stato un frangente della gara più attesa del campionato. L’ex radiocronista ha scritto: «Ronaldo per Dybala al limite. Gran destro! Respinge Strakosha. Si rovescia il fronte. Luis Alberto controlla e lancia in profondità. Immobile entra in area e conclude in diagonale… Splendida risposta a terra di Szczesny… È il 26° Juventus 0 Lazio 0».

