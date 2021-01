Cucchi: «Roma squadra forte, banco importante per la Lazio»

Riccardo Cucchi, ex radiocronista ma soprattutto tifoso della Lazio, ha commentato il derby di venerdì contro la Roma

L’ex radiocronista Riccardo Cucchi ha commentato la partita di venerdì contro la Roma. Ecco le parole del tifoso biancoceleste per Lazio Style Radio:

«Due vittorie corroboranti per la classifica e incoraggianti per il derby. Danno la sensazione che la squadra si stia ritrovando al massimo dei valori dimostrati in passato e quest’anno mai raggiunti».

ROMA – «Il derby è sempre il derby. Mia moglie è romanista quindi venerdì ci metteremo davanti alla televisione ognuno con la sua sciarpa e succeda quel che succeda. Questa partita è bella anche per questo ed è un peccato anche in questo caso che non ci sia il pubblico, con le coreografie delle curve. La Roma sarà un bel banco di prova per la Lazio, perché è una squadra forte».