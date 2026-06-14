Cruciani: «Condivido la protesta dei tifosi verso la gestione della Lazio, ma dubito che porti risultati»

Giuseppe Cruciani, conduttore de “La Zanzara”, ha analizzato i rapporti tesi tra la tifoseria biancoceleste e Claudio Lotito. Le parole

Il clima attorno alla sponda biancoceleste della Capitale rimane incandescente. La frattura tra la tifoseria organizzata e la presidenza guidata da Claudio Lotito sembra ormai insanabile, con lo stadio Olimpico teatro di un dissenso che si protrae da diverso tempo. Sull’argomento è intervenuto una voce autorevole e fuori dal coro del giornalismo italiano, offrendo una lucida disamina sulla complessa situazione che sta attraversando l’ambiente laziale in questa caldissima sessione estiva.

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L’analisi di Cruciani

In un ampio e dettagliato editoriale pubblicato sulle colonne del quotidiano Il Foglio, Giuseppe Cruciani, noto sostenitore biancoceleste, ha voluto esprimere il proprio punto di vista. Il giornalista ha legittimato pienamente le modalità pacifiche della contestazione, definendole civili: «Ogni protesta è legittima, a patto che sia pacifica e questa mi sembra addirittura gandhiana: uno strumento che i tifosi hanno per contestare è lo sciopero del tifo e lo stanno mettendo in atto». Un attestato di stima per la maturità dimostrata dalla curva.

I dubbi di Cruciani

Nonostante la forte empatia con la piazza, il conduttore radiofonico ha espresso forti perplessità sulla reale utilità di un muro contro muro prolungato nel tempo. Secondo il celebre conduttore de La Zanzara su Radio 24, la rigidità della presidenza rischia di rendere vano lo sforzo dei sostenitori: «E’ una manifestazione di disappunto condivisibile verso la gestione della società. Del resto, siamo tutti scontenti dei risultati degli ultimi due anni. Ho qualche dubbio però che la protesta ad libitum possa portare a qualche risultato. Potrebbe non servire a niente…».