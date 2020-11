Crotone, Magallán: «Importante non aver preso gol a Torino, ora la Lazio»

Le parole del difensore del Crotone prossimo avversario della Lazio

Dopo le 17 reti subite nelle prime 6 giornate, mantenere la porta inviolata è stata una iniezione di fiducia per il Crotone di Stroppa, prossimo avversario della Lazio. Pilastro della retroguardia Lisandro Magallán, che ha parlato a ‘LaCNews24’.

«È stato importante per noi come squadra e anche per me in particolare come difensore non aver incassato gol, è la dimostrazione che abbiamo lavorato bene e dobbiamo continuare su questa strada. Crotone è una città molto bella, di sicuro è un periodo non dei migliori per la situazione che stiamo vivendo a livello mondiale ma la città mi piace molto. La gente è spettacolare, molto calorosa ed accogliente. Sono felice, ora dobbiamo fare bene con la Lazio».