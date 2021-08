Cristiano Ronaldo “ringrazzia” e se ne va, ma l’Inter pure…

L’addio di Cristiano Ronaldo fa scalpore per tempistiche e per un italiano imbarazzante, nel frattempo l’Inter scopre Correa e avanza spedita

L’ultimo giorno italiano di Cristiano Ronaldo come specchio di un rapporto con il nostro Paese mai realmente decollato. Poche ore per comunicare la sua decisione, salutare staff e compagni, svuotare l’armadietto e concepire un post social di rara bruttezza, poi se non altro corretto ortograficamente.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24