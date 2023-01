Cristiano Ronaldo: «Non è la fine della mia carriera, in Europa...»

Cristiano Ronaldo, il portoghese ha tenuto la sua conferenza stampa di presentazione come giocatore del Al-Nassr, soffermandosi sul contratto

Per Cristiano Ronaldo inizia ufficialmente una nuova avventura con la maglia del Al-Nassr, e quest’oggi l’attaccante portoghese ha tenuto la sua conferenza stampa di presentazione, durante la quale ha parlato della scelta di andare in Arabia e non solo.

PAROLE – «Qui in Arabia non è la fine della mia carriera. Molti parlano ma non sanno nulla di calcio. Questo campionato è molto competitivo. Non mi interessa chi commenta la mia decisione. Ho fatto la mia scelta, sono qui e sono felice.»

«Il mio lavoro in Europa è finito. Ho giocato nei club migliori, ho vinto tutto. Sono orgoglioso di unirmi all’Al Nassr. Il mio contratto? Unico come lo sono io»