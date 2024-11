Cristiano Doni: «Baroni è la più grossa sorpresa di questa stagione»

Le parole di Cristiano Doni sulla Lazio di Marco Baroni: «É la più grossa sorpresa di questa stagione di Serie A»

Cristiano Doni, ex calciatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A della Lazio di Baroni. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Chi mi ha sorpreso di più è Marco Baroni. E la squadra che mi ha sorpreso di più è la Lazio. Sono contento per Baroni: un allenatore serio, poco sponsorizzato, ma senza fronzoli e molto bravo. Ha avuto questa possibilità grazie al campo e sta dimostrando di essere molto bravo. Non era facile: la Lazio era in una situazione peggiore di quella del Napoli»