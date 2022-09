Criscitiello: «Vittoria di Lotito al Senato è una mossa calcistica per questo motivo»

Michele Criscitiello ha commentato la vittoria di Claudio Lotito in Senato attraverso i suoi canali social

Claudio Lotito è stato eletto senatore in Molise vincendo una campagna elettorale che l’ha visto assoluto protagonista. Il giornalista Michele Criscitiello ha voluto commentare il successo del presidente della Lazio con un tweet:

PAROLE – «La vittoria di Lotito al Senato non è solo una mossa politica ma soprattutto calcistica. La guerra alla FIGC e a Gravina sta per iniziare. Il Presidente della Lazio non ha mai dimenticato lo scippo della Salernitana con i soldi in cassa».