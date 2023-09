Criscitiello tuona su Mourinho: «Sono anni che ormai fa più Fiorello che l’allenatore»

Criscitiello, il direttore di Sportitalia critica con parole molto forti il tecnico portoghese alla luce delle prime partite di campionato

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato di Jose Mourinho rilasciando parole durissime alla luce delle prime due partite difficili per la Roma, che le hanno consegnato solo un punto

MOURINHO – La Roma è un caso isolato. Comanda un allenatore che ha tutti ai suoi piedi. I tifosi riempiono sempre lo stadio, Mourinho dice A e tutti lo seguono, i dirigenti lo temono e la proprietà lo accontenta. Sulla base di due campionati senza arrivare mai in Champions League, obiettivo minimo, e su una coppa vinta che adesso lascia felice la piazza per qualche anno. Invece non è proprio così. La Roma ha come obiettivo aziendale quello di fare la Champions. Lì c’è la cassa. Invece la società è stata sbeffeggiata dal suo allenatore con foto fantasma abbracciati ad un attaccante che non arrivava in pieno mercato. Se fossi oggi un DS o patron della Roma farei una foto abbracciato con i 3 punti fantasma. Mourinho, da anni, ha deciso di fare più Fiorello e meno Ancelotti. A Roma devi fare i risultati. I calciatori, in tutte queste sessioni, sono sempre arrivati ma non ha reso quasi nessuno