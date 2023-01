Cribari: «Non dimentico gli anni alla Lazio, i derby? Ricordo...»

Cribari, l’ex Lazio ricorda gli anni trascorsi con la maglia biancoceleste soffermandosi in particolar modo sui derby contro la Roma

LAZIO – «Con la Lazio ho raggiunto il momento più alto di tutta la mia carriera, giocando per le coppe europee. Ricordo il percorso in Champions League: dalla partita di qualificazione contro la Dinamo Bucarest alla partita contro il Real Madrid nei gironi. E poi non dimentico i derby. Il 3-0 alla Roma il 10 dicembre 2006. Ho colpito anche una traversa… Ho un grande legame con la Lazio»