Crespo prossimo ct del Cile? Arriva la conferma del Defensa y Justicia

“La Federcalcio del Cile vuole Crespo alla guida della propria selezione”: lo dichiara José Lemme, presidente del club campione della Copa Sudamericana

Josè Lemme, presidente del Defensa y Justicia, club argentino della città di Florencio Varela fresco vincitore della Copa Sudamericana, ha confermato di aver ricevuto una richiesta dalla Federcalcio del Cile affinché liberi il tecnico Hernan Crespo, sì da affidargli l’incarico di ct della nazionale.

Attualmente la Roja è senza allenatore, dopo l’addio al colombiano Reinaldo Rueda per i deludenti risultati nelle eliminatorie mondiali. In un primo momento i dirigenti del Cile avrebbero pensato allo spagnolo Rafa Benitez, che è libero dopo l’esperienza in Cina alla guida del Dalian, ma poi si sarebbero orientati su un tecnico argentino, viste le positive esperienze con Marcelo Bielsa, Claudio Borghi, Jorge Sanpaoli e Juan Antonio Pizzi.

Così la scelta è caduta sul 45enne ex Lazio, del quale piace lo stile offensivo del gioco che dà alle sue squadre. Il tecnico, che ha la famiglia (moglie e tre figlie) che vive in Emilia, si è riservato di dare una risposta: «Devono parlarne fra presidenti. Poi Lemme mi comunicherà quali sono le sue intenzioni».