Cremonese-Lazio, dubbio in attacco: chi con Immobile?

La sfida tra Cremonese e Lazio si avvicina: Immobile guida l’attacco ma Sarri deve sciogliere gli ultimi dubbi sul tridente

Oltre agli aspetti psicologi, centrali nel ritiro di Piacenza della Lazio, Maurizio Sarri deve sciogliere anche gli ultimi dubbi di formazione in vista della gara di domani contro la Cremonese, in particolare per quanto riguarda l’attacco.

Immobile sarà per forza di cose confermato centravanti ma i ballottaggi più importanti riguardano gli esterni: come riportato dal Corriere dello Sport, Pedro ha giocato a sorpresa giovedì ma potrebbe non essere pronto per due impegni così ravvicinati, Cancellieri ha caratteristiche troppo offensive in un momento in cui determinati meccanismi non andrebbero stravolti. Infine, Felipe Anderson paga l’annoso problema dell’incostanza mentre Zaccagni, recuperato all’ultimo, dovrebbe essere disponibile ma solo per la panchina.