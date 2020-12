Covid, Capua: «Guai ad allentare l’attenzione. Per il 2021 mi auguro torni la serenità»

Le parole del Presidente della commissione antidoping della Figc nonchè primario di medicina dello sport Pino Capua a Radiosei

Pino Capua ha parlato ai microfoni di Radiosei nella serata odierna.

«Il Covid? Nessuno lo aveva sentito prima, si è fatta tanta confusione, non eravamo abituati a parlare di tamponi, poi sono diventati tutti specialisti. Nessuno di noi era pronto a una cosa simile. Io sono credente e praticante, poi bisogna avere speranza e aiutarsi e aiutare gli altri, mettendo sempre la mascherina e cercando di evitare troppi contatti, non bisogna allentare l’attenzione. Vivo l’ospedale tutte le mattine, bisogna aver rispetto del Covid e anche di malattie più gravi e importanti. Ma questo nemico è invisibile e ne sappiamo ancora poco. Dobbiamo prestare grande attenzione. Quest’anno in pratica non lo abbiamo vissuto, io mi ritrovo a parlare con persone che avevo visto a febbraio, a volte mi sembra di averle viste nell’anno precedente. Per il 2021 mi aspetto che torni ovunque la serenità».