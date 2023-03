Lazio Primavera Imolese, le parole di Coulibaly

Larsson Coulibaly, calciatore della Lazio Primavera, ha parlato prima della gara contro l’Imolese: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Lazio Style Channel, Larsson Coulibaly ha parlato così prima di Lazio Primavera-Imolese:

«All’andata era stata una partita difficile su un campo complicato. Dobbiamo essere carichi per ottenere la rivincita. È il momento più importante della mia esperienza in biancoceleste, sento la fiducia del mister e lo ringrazio per questo, ora riesco a dare il massimo e questo per me rappresenta una grande soddisfazione, vogliamo riportare la Lazio in Primavera 1».